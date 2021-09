Zöld, csend, nyugalom, full panoráma – így élnek a tehetősek Budán

Hihetetlen csend, zöld környezet, nyugalom, panoráma az egész városra. Nem véletlen, hogy már sok-sok évtizede erre vágynak azok, akik megtehetik, hogy Budán, annak is az egyik legjobb részén éljenek. Az itteni utcákat járva a messzebbről, mondjuk a pesti oldalról vagy vidékről jött embert minduntalan elfogja a vágy: milyen jó lenne erre lakni... Itt, a budai hegyvidék egyik legjobb helyén élni, élvezni a páratlan panorámát, sőt, mindezt akár a XII. kerület szívében, egy zsákutca végén, erdő mellett?

Hát igen, nem az átlagos középosztálybelit, hanem inkább a felső-középosztályt célozza errefelé a lakások árazása. Persze egy külföldről hazatérő sikerember, egy-egy középvállalkozó, sportoló, színész talán megengedheti ezt a luxust magának. Az azonban bizonyos, hogy a szomszédaink itt „válogatottak” lesznek.

No, errefelé járva bukkantunk egy, ugyancsak lélegzetelállító panorámával, intim zöld környezettel bíró projektre a Diana közben.

A Diana Társasház budai hegyvidéki elhelyezkedésének köszönhetően a lakásokból is páratlan kilátás nyílik a fővárosra, melyet nem lehet megunni. A látványt ráadásul majdnem minden helyiségből élvezheti. Más szempontból is kiváló lokációjú az ingatlan, hiszen a Diana közben, a zsákutca végén fekszik, ráadásul erdős terület határolja, így egyedi intimitást nyújt, valamint mindig jó minőségű, szmogmentes levegőt biztosít. Emellett nyugodt és csendes környékké varázsolja a Diana közt, és ebből a meghitt környezetből tekinthet le a lábai előtt heverő pezsgő belvárosra.

A társasház hegyoldali elhelyezkedése ellenére a földszinti és az emeleti lakások is vízszintes kertkapcsolattal rendelkeznek, a penthouse lakáshoz pedig zöldtető tartozik.

Közlekedés szempontjából is kivételes, hiszen mindössze 5 perc sétatávolságra található a 110-es, 112-es, 21-es és 21A-s busz, de autóval is igazán egyszerűen, 15 perc alatt elérhető a belváros. Emellett az M0-s, M1-es és M7-es autópálya is hozzávetőlegesen negyedóra alatt megközelíthető.

A társasház egy hatalmas, 2248 négyzetméteres telken épül, és három szinten kínál öt luxuslakást. A 2-4 szobás lakásokhoz hatalmas méretű teraszok is tartoznak, ahova kiülhet kávézni, miközben Budapest látképében gyönyörködhet. Emellett 10 darab pinceszinti parkoló is készül a társasházhoz, amelyek megvásárolhatók a lakásokhoz. A nagyobb kényelmet pedig egy, a lakásokhoz vezető 8 fős elektromos személyfelvonó garantálja.

A Diana Társasház minőségi kivitelezését többek közt jól mutatja, hogy az épület hűtéséről és fűtéséről korszerű, Daikin hőszivattyús mennyezeti hűtő-fűtő rendszer gondoskodik, a vizes helyiségekben kiegészítő padlófűtéssel. A külső nyílászárók igényes, alumínium profil rendszerből, háromrétegű üvegezéssel és nagyszerű hővédő hatással rendelkeznek. A külső oldalukon fakó arany bevonattal, belsőoldalon pedig törtfehér színben kerülnek kialakításra. A hegyoldalban lévő parkolás könnyen megoldható a hideg téli napokon is, hiszen fűtött kocsifelhajtó várja Önt.

A festői panoráma és a csendes zöldövezet mellett luxus életstílust tudhat magáénak a Diana Társasház legújabb lakója, aki egy minőségi kivitelezésű lakást hívhat az otthonának.

