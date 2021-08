Balatoni strandot neveznek el Hosszú Katinkáról

Az idei Strand Fesztivál, a 10 nap Strand helyszínét Hosszú Katinkáról nevezik el. A szervezők ezzel az úszónő pályafutása előtt tisztelegnek - idézi Lobenwein Norbert, a Mol Nagyon Balaton alapítójának nyilatkozatát a Sonline.

A fesztivált az idei évben a megszokottal ellentétben nem Zamárdiban, hanem Balatonvilágoson tartják, a Club Aliga területén, a most már Hosszú Katinka-strandon.

A szervező azt is elmondta, hogy évről-évre vannak olyan ügyek, amelyekre igyekeznek ráirányítani a közönség figyelmét. Ez a döntés pedig tisztelgés Hosszú Katinka és a pályafutása előtt. Úgy gondoljuk, mindnyájan köszönettel tartozunk neki az elmúlt évek sportsikereiért, s szeretnénk, ha most is érezné a közönség szeretetét, tette hozzá Lobenwein Norbert.

A tervek szerint nem csak az úszónő nevét viseli majd a fürdőhely, de bemutatják majd a bajnok pályafutásának legfontosabb állomásait is.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás