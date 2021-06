Futurisztikus csillagkapuk jelentek meg két helyen Európában - videó

Két európai országban, Lengyelországban és Litvániában kezdték meg azoknak a Csillagkapu-szerű eszközöknek a használatát, amelyekkel valós időben kommunikálhatnak az egymástól több száz kilométerre élő emberek – számolt be a futurisztikus fejlesztésről a The Verge alapján a hvg.hu.

A szerkezetek egy-egy óriási kijelzővel rendelkeznek, így mindkét ország lakói láthatják egymást. A fejlesztés ehhez nagy sebességű internetkapcsolatot, illetve videokamerát használ.

A Go Vilnius ötletét a népszerű sci-fi sorozat, a Csillagkapu ihlette és a járvány "távolságtartási" kényszere is hatással volt rá. Most befektetőket keresnek további csillagkapuk kialakításának reményében.

Nyitókép: YouTube/Sekrety Lubelszczyzny