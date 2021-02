Újabb brit bombahír: baba érkezik az uralkodói családba

Ennél sokkal rendhagyóbban nem tájékoztathatta volna a nagyérdeműt a hercegi pár: az árulkodó fényképet távmunkában megalkotó fotóművész Twetter-oldalán indult világhódító útjára a hír, miszerint Harry herceg felesége ismét áldott állapotba került.

Íme:

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021