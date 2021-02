Tari Annamária: Figyelj már, segíts!

Eleve nagyobb a feszültség a koronavírus miatt, de közel egyévnyi járványhelyzet után mindenki fásult, így a konfliktuskezelés is sokkal nehezebb – mutatott rá Tari Annamária pszichoanalitikus a Fiatal Családosok Klubja és az Egri Polgármesteri Hivatal felkérésére tartott online előadásán.

A szakember szerint mára azokban a családokban is kialakultak konfliktusok, ahol eddig nem voltak nagyobb problémák. Tari Annamária szerint ezek minimalizálására érdemes tudatosítani például, hogy a jelenlegi helyzet a gyerekeknek is feszültséget okoz. Vagyis nem lenne szabad egy mérlegbe tennie a saját és a gyerek gondját, mert ebben az esetben mindig a szülőé lesz a nehezebb.

A szakember azt is kiemelte, hogy a feszültség akkor is csökkenthető a családban, ha az édesanyák nem akarnak tökéletesek lenni és mernek segítséget kérni. A rugalmasságnak például nagyon szép iskolapéldája, amikor egy erős nő azt mondja az otthon lévő párjának:

„figyelj már, segíts!”.

Természetesen arra is odafigyelve, hogy ha netán nem lesz tökéletes mondjuk a porszívózás, ne vessük a másik szemére, hogy jobb lett volna, ha inkább mi csináljuk – tette hozzá Tari Annamária.

A pszichoanalitikus szerint fontos úgy pihenni, amikor tényleg nem csinálunk semmit, a fáradtság ugyanis konfliktusok formájában is kirobbanhat. Tari Annamária arról is beszélt, hogy a párkapcsolati nézeteltérésekben sokszor ugyanazok a mondatok, sémák ismétlődnek, de egy előre megbeszélt taktikával ezeket is meg lehet állítani. „Legyen egy jelszó, én a rózsabimbót szoktam javasolni, hogy le lehessen álltani a másikat, mondván, egy korábbi beszélgetés alkalmával már elismerte, hogy nem veszi észre és nem tudja kezelni a viselkedését. Bár azok részéről, akikben magas nyomáson működik a feszültségkezelés, hatalmas áldozatot kívánhat, hogy ordítás helyett visszaüljenek a fotelbe, de megéri, és mintegy szerelemvallásként érhet föl” – mondta Tari Annamária.

Érdemes akár egyedül is elmenni sétálni, táncolni, zenét hallgatni vagy más módot találni a feszültség levezetésére.

Azt is el kell fogadni, ha egy családtag egyedüllétre vágyik

– tanácsolja Tari Annamária. A szakember szerint a járvány miatti bizonytalanság kezelésére belső biztonságot adó pontokat kell kialakítani: ez lehet a minden nap 7 órai vacsora vagy a közös szombati takarítás. Azt is hangsúlyozta, hogy normális, ha ezekben a hónapokban mindenki lehangoltabbnak érzi magát.

Nyitókép: Pexels.com