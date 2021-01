Dietetikus: nem ördöngösség, és még segítség is van

A jó hír, hogy az egészséges táplálkozás irányelveinek megfelelő étkezés csökkentheti a depressziós tüneteket, köztük a zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a száraz hüvelyesek és az olajos magvak fogyasztása – hívta föl a figyelmet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára. Aki kissé lehangoltabb, sokszor nyúl inkább olyan ételekhez, amelyekben kevesebb a vitamin és az ásványi anyag, ám annál több felesleges energiát tartalmaznak, és az ezek miatt kialakuló túlsúly vagy elhízás még inkább ráerősít a depresszív hangulatra.

A téli időszakban mindez azért merül föl még fokozottabban, mert az emberek azt gondolják, hogy nincsenek megfelelő zöldségek és gyümölcsök, de ha szétnézünk, akkor jól össze lehet állítani az egészséges táplálkozást – tette hozzá Erdélyi Alíz dietetikus. A céklát, a sütőtököt, a sárga- és fehérrépát, a különféle káposztaféléket, a brokkolit, a bimbós kelt és a hagymaféléket jól lehet kombinálni – akár a mélyhűtött zöldségekkel együtt. Míg a gyümölcsök közül az alma, a körte és a citrusok is szóba jöhetnek nyersen, vagy más ételek elkészítéséhez felhasználva.

Fontos, hogy ne csak a zöldségekre és gyümölcsökre, hanem a megfelelő fehérjebevitelre is odafigyeljen az ember.

Tehát az állati eredetű termékekre, a jó minőségű, teljes értékű gabonákra is kell gondolni, hiszen ezek is tartalmaznak vitaminokat és ásványi anyagokat, és hozzájárulnak a megfelelő egészségi állapot kialakításához, amiben természetesen a mozgásnak is jelentős szerepe van.

Nagy segítség lehet a magyar táplálkozási ajánlás, az Okostányér. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének tematikus honlapján válasz kapható, hogy egy nap mennyi zöldséget és gyümölcsöt, mennyi gabonafélét, illetve milyen típusú teljes értékű fehérjét kell fogyasztani. A szakember megjegyezte, sokan időhiánnyal küszködnek, de maga az otthoni ételkészítés örömforrásként szolgálhat, ráadásul egészséges, és csökkenthető a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása is.

Erdélyi Alíz arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a vitaminok és ásványi anyagok hozzájárulnak a megfelelő egészségi állapothoz, így a D-vitamin is, amely a késő őszi időszaktól a tavasziig alapvetően pótlásra szorul, a „megadózisoknak” akár káros hatásaik is lehetnek.

Nyitókép: Pexels.com