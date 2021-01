Bidenék két új lakót is a Fehér Házba költöztettek

A first lady, Jill Biden sajtótitkára közleményében az írta, hogy az amerikai elnök és családja előbb berendezkedtek a washingtoni rezidencián, és csak utána hozták el a németjuhászokat Delaware-ből.

A két németjuhász beköltöztetésével Bidenék visszatérnek ahhoz a régi hagyományhoz, hogy az amerikai elnök és családja házi kedvenceikkel együtt költözik be a Fehér Házba.

FIRST DOGS Major and Champ Biden @firstdogsusa have moved into the White House. There has not been a pet in the WH since the Obamas departed four years ago; fmr. President Trump was the first in 100+ years not to have a pet in office. Pics by WH/Adam Schultz pic.twitter.com/uzY7ksNvyg — FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) January 25, 2021