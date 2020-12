Ennyit nőttünk! – Az év legcukibb kisfilmjével búcsúzik 2020-tól a fővárosi állatkert

Lassan magunk mögött hagyjuk a 2020-as esztendőt, ezért érdemes egy kicsit visszatekinteni, milyen kisállatok jöttek világra az óévben. Gyermekáldásban idén sem volt hiány, így évközben rendszeresen tudtak beszámolni újabb és újabb kisállatok születéséről, keléséről a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai.

Írtak például Zuluról, a gondozók által nevelt szurikáta bébiről, Hadáról, a tapír kislányról, a pelikánfiókákról, a kis fekete hattyúkról, Izabelláról, a nem sokkal gyermeknap előtt született tevecsikóról, az ázsiai vadkutya kölykökről, az ifjú flamingók sokaságáról, a gólyafiókákról, a prérikutya kölykökről, a koronásdaru fiókáról, Gubáról, a sörényes hangyász kölyökről, a kis sülökről és a nagy maráknál született kölykökről, Móricról és Budáról, a két orangután kisfiúról, a skarlát íbisz fiókáról, az őszi szurikáta gyerekről, Wendy-ről, a vombatgyerekről, és persze az óriásvidra kölykökről, akiknek születését nemrég jelentették be. A fenti lista persze korántsem teljes, hiszen a 2020-ban világra jött kisállatok száma a kétszázat is meghaladja.

Mivel a legtöbb jövevényről az év során már beszámoltak, sőt némelyikük gyarapodásáról év közben többször is hírt adtak, az idei év utolsó kisfilmjében azt mutatják meg, hogy néhány kisállatuk milyen sokat nőtt az elmúlt hónapokban. A filmen több idén született állatkölyök, így a hangyászgyerek, a tapír kislány, az éji majom kölyök, az ifjú vombat, az óriásvidra kölykök és persze az orangután kisfiúk mellett látható Kuglóf, a múlt adventkor született kislajhár, illetve az idén már harmadik születésnapját ünneplő kiselefánt, Arun, és a nála csak néhány héttel fiatalabb gorilla gyerek, Indigo is.

A 2020-as év kisállatairól szólva fontos megemlíteni, hogy

idén is sok olyan fajnál volt gyermekáldás, amelyek természetes élőhelyükön ritkulóban vannak, fenyegetett fajnak számítanak,

és ezért állatkerti szaporításuknak természetvédelmi jelentőségük is van, olyannyira, hogy ezt a munkát az érintett állatkertek nemzetközi tenyészprogramok keretében hangolják össze. Az ilyen fajok közé tartozik például a sörényes hangyász (sebezhető), a szumátrai orangután (kritikusan veszélyeztetett), az ázsiai vadkutya (veszélyeztetett), az óriásvidra (veszélyeztetett), a tapír (sebezhető), a borzas gödény (mérsékelten fenyegetett) és a szürkenyakú koronásdaru (veszélyeztetett) is. Több fióka kelt ki a veszélyeztetett tarvarjaknál is, akik közül többen nemrégiben Spanyolországba utaztak, ahol egy visszatelepítési programban vesznek majd részt.

A kiemelkedő szaporítási eredmények közé tartozik az is, hogy 2020-ban egy újabb vombatkölyöknek örülhettünk – olvasható a Zoobudapest.com-on. Az európai állatkertekben több mint száz év alatt összesen mindössze 8 állatkertben születtek vombatok, mindösszesen 21 állat. Közülük 5 kisvombat a magyar fővárosban látta meg a napvilágot az elmúlt szűk egy évtizedben. Ezzel minden más európai állatkertet megelőztek, és Európán kívül is leginkább csak a vombatok őshazájában, Ausztráliában vannak olyan állatkertek, amelyek hasonló szaporítási eredményeket értek el ezeknél az érdekes erszényeseknél.

Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert/Zoobudapest.com/YouTube