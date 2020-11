Ezzel szinte kivétel nélkül minden magyar nőnek meggyűlhet a baja

A vas kiemelt szerepet tölt be az emberi test örökítőanyagának, vagyis DNS-nek a képzésében, másrészt szükség van rá számos enzim és a vörösvértestek képzéséhez is, utóbbinak köszönhetjük, hogy minden sejthez eljut az életben maradáshoz szükséges oxigén. Ugyanakkor, ami nagyon aktuálissá teszi a vas kérdését, az az, hogy a különböző fertőzésekkel szembeni elánállóképességünket is nagy mértékben meghatározza – emelte ki az InfoRádiónak a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

A vashiányos vérszegénység a fizikai és szellemi teljesítőképességet egyaránt csökkentheti,

vagyis nem bírjuk úgy a terhelést, nehezebben megy a koncentráció a napi teendőkre, a gyerekek esetében pedig az iskolai teljesítményére is kihathat. De tapasztalható az is, hogy romlik az immunitás a különféle fertőzésekkel szemben, testi tünetei pedig lehet a köröm töredezettsége, a hajhullás, illetve a haj állapotának romlása.

Szűcs Zsuzsanna kérdésre válaszolva elmondta, hogy az állati eredetű élelmiszerekben található, úgynevezett hemvas teszi lehetővé, hogy a vas képes közvetlenül felszívódni az emberi vérkeringésbe, így könnyebben hasznosulhat; ennek szempontjából kiemelkedő a máj és a különféle húsok szerepe. Ezzel szemben a növényi forrásokban, például a dióban, a leveles zöldségekben, spenótban, vagy akár a vegyes hüvelyesekben viszont nem hemvas található, ezért sokkal rosszabb a felszívódás hatékonysága. Megjegyezendő, a vas felszívódását egyéb tényezők is befolyásolhatják a szervezetben, a C-vitamin például jótékonyan.

Abban az esetben, ha valaki egyáltalán nem fogyaszt húsféléket, májat, nagyon fontos, hogy a már – részint – említett növényi eredetű élelmiszerek rendszeresen a tányérra kerüljenek, de léteznek kifejezetten vassal dúsított élelmiszerek is. A szakember hozzátette:

amennyiben vérvétellel igazol a vashiány, érdemes lehet – az orvossal megkonzultált – vastartalmú étrendkiegészítőt is szedni.

A vashiány Magyarországon a felnőtt férfiak és a 60 évesnél idősebb nők esetében 60-65 százaléknál, míg a 18 és 60 közötti nőknél szinte kivétel nélkül mindenkit érint, ami a nemek közötti eltérő húsfogyasztással is magyarázható, de egyébként a vasbevitelhez jelentősen járulnak hozzá a kenyérfélék, péksütemények, illetve a zöldségfélék is, közel 15 százalékban adják az étrendből származó vas mennyiségét.

Nyitókép: Pexels.com