Sok újdonság a Balaton körül

Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) több újdonsággal is kirukkolt a mostani főszezonban.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Visszajövünk! kampányában kedvezménnyel lehet utazni, ehhez a hozzávaló a Bahart honlapjáról tölthető le. A 15 százalékos kupont nem mindig egyszerű megtalálni, akinél bujkál, üldözze az oldal keresőjében "kupon" beírásával, vagy próbálkozzon itt.

Júliusban és augusztusban a két legkedveltebb útvonalon, Siófok, Balatonfüred és Tihany, illetve Fonyód-Badacsony között naponta hat-hat menetrendi járat indul a déli és északi partról is, így a már előidényben is közlekedő járatok mellé bekapcsolódtak a forgalomba a part menti hajójáratok. Így hajóval is el lehet jutni Keszthelyről, Balatonlelléről, Balatonboglárról Badacsonyba, illetve Balatonboglárról Tihanyba, valamint a keleti medencében Balatonalmádiból is indul part menti járat Tihanyba - írja a VEOL.

A Balaton-parti településeket összekötő menetrendi hajózással a Bahart célja, hogy a tónál nyaralók hajóval keressék fel és ismerjék meg a Balaton-régiót, amire a társaság a honlapján és kuponfüzettel is felhívja a figyelmet. Újdonsággal is készültek a főszezonra, így a fedélzeteken plakátokat, tévét, kijelzőket is elhelyeztek a hajó történetéről, a Balaton-parti településekről, a Bahartról és az MTÜ-ről. A látnivalókról a plakátokon levő kód mobiltelefonos leolvasásával hanganyagot is meg lehet hallgatni.

A társaság ismét csatlakozott az országos, „Hol vagy, Kajla?” elnevezésű kampányhoz, így a 6 és 11 év közötti gyermekek, akik július elseje és augusztus 31-e között felmutatják a Kajla Útlevelet és a diákigazolványt, ingyen utazhatnak.

Nyitókép: Bahart