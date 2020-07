Lesz bulihajó is a Balatonon, ugyanolyan hosszú a szezon, mint tavaly

Július 4-én indul az augusztus 30-ig tartó, 174. balatoni hajózási főidény - teszi egyértelművé szerdai közleményében a Bahart Zrt. Az idény nem rövidül, 58 napos, mint tavaly.

A magyar tenger szerelmesei számára jó hír, hogy a településeket összekötő vonalakon intenzívebb lesz a menetrend, lesz sétahajózási lehetőség és egyéb programlehetőségeket is kitalált a Bahart.

16 kikötővel és 9 útvonallal indul a nyár - a két legkedveltebb útvonal napi 6-6 járattal:

Siófok-Balatonfüred-Tihany

Fonyód-Badacsony.

Hajóval is el lehet majd jutni Keszthelyről vagy Balatonlelléről, Balatonboglárról is Badacsonyba, illetve Balatonboglárról akár Tihanyba, valamint a keleti medencében Balatonalmádiból is elindul a part menti járat Tihanyba.

A Balaton-parti településeket összekötő menetrendi hajózás biztosításával a Balatoni Hajózási Zrt. célja, hogy a tónál nyaralók aktív pihenésük során hajóval keressék fel és ismerjék meg a régió jellegzetességeit.

Az utazási élmény fokozása érdekében néhány újdonsággal is készült a társaság az idei szezonra. Hajóik fedélzetén olyan plakátokat helyeztek el, amelyek az adott hajó történetét, valamint a Balaton-parti településeket és azok látnivalóit is bemutatja. A plakátokon található ún. QR kód mobiltelefonnal történő beolvasásával gyorsan elérthetők a tájékoztató hanganyagok.

A kisgyermekes családokat Varázshajó várja egy órás bűvészprogrammal, 7 kikötőből.

Lesz bulihajó is, legfeljebb 500 főig.

A Szántód-Tihany komp folyamatosan, kora reggeltől késő estig jár.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs