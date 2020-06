Jól ismert programot kell törölni a számítógépeinkről

Az egykor oly népszerű szoftver kivezetését az Adobe már 2017-ben bejelentette, ismert volt a 2020 év végi dátum is. A böngészőgyártók is eltüntetik a kódjait a programjaikból, sőt a Safari már a Google keresési eredményeiből is eltávolítja a Flash tartalmakat. (Máig vannak flash-animációk és flash-játékok a neten.)

Az Adobe programja évek óta olyan sok biztonsági sebből vérzett, hogy a cég gyakorlatilag nem győzte kiadni a frissítéseket, míg bekövetkezett az elkerülhetetlen és búcsút intettek neki. Jövőre már nemcsak hogy biztonsági támogatást nem kap, hanem a telepített verziói sem lesznek használhatók.

A hwsw.hu emlékeztet: az Adobe igyekszik elérni, hogy a lehető legtöbben töröljék a szoftvert számítógépükről. Erre a cég felugró üzenetben kéri majd a megmaradt felhasználói bázist. A fenti dátumot követően a cég weboldaláról is minden, a Flash Playerre mutató letöltési linket eltávolít majd, meggátolva a támogatását vesztett eszköz telepítését.

A lejátszó eltávolítása azért fontos, mert

frissítések híján az abban felfedezett sérülékenységek sem lesznek orvosolhatók, a szoftver használata így komoly biztonsági kockázatot jelent majd.

