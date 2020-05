Unokázós napról posztolt Orbán Viktor

Orbán Viktor a bejegyzésében azt is megemítette, hogy hamarosan nyitnak az óvodák. Ahogyan erről az Infostart is beszámolt, Maruzsa Zoltán államtitkár szerrdán jelentette be, hogy mivel a járványveszély mértéke érdemben csökkent, az óvodák és a bölcsődék a megyékben május 25-től, a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Azt bejelentette, hogy a tanév hossza nem változik, és mivel a digitális oktatás jól működik, így a tanév végéig, június 15-ig érvényben marad. Minderről ITT írtunk bővebben.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor