Csodás magyar helyszínt kaptak lencsevégre - felismeri?

A 127 négyzetkilométeres terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be, mára kialakult az ökológiája, madárrezervátum is működik benne; a Hortobágyi Nemzeti Park része.

Vizét télire mindig leeresztik, 2019 novemberében is így tettek, figyelembe véve a halak téli vermeléséhez szükséges körülményeket, így például a vízhőmérsékletet. Tavaly - kivételesen, tervezett módon - két részletben változtattak a tó szintjén, december elején egy kicsit visszaduzzasztották.

Igen, ez a Tisza-tó, ezt a tájat mutatja be Fodor László látványos drónvideója, amit a Sokszínű Vidék szúrt ki. A felvételeknek köszönhetően most madártávlatból is megcsodálhatjuk a február végi tájat.

Nyitókép: YouTube/Fodor László