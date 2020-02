A Keszthelyi-hegységben Tátika-várának maradványaihoz kapaszkodhatnak fel Zalaszántóról. A Tátika a hegy neve, amit persze más földrajzi viszonyokkal rendelkező országokban a maga 413 méterével inkább dombnak, vagy udvariasan magaslatnak neveznek. A tetején a Tátika nemzetség építtette az első várat a 13. században, de a most látható romok már a tatárjárás után emelet új erődítmény emlékei.

Itt már a rómaiak is bányásztak

A Börzsönyben Törökmezőről az országos Kéktúra útvonalán romantikus patakvölgyeken keresztül juthatnak el Kóspallagra. Néhány középkori építmény romját ezen a kiránduláson is megcsodálhatják.

A Fertő-tónál a fertőrákosi kőfejtő kihagyhatatlan látványosság. Ezen a környéken már a rómaiak is bányásztak mészkövet. A 19. században az innen kinyert anyagból épültek fel Sopron és Bécs házai. A bánya 1948-ig működött – a második világháború végén hadifogolytábor volt benne –, most csodás akusztikájának és öt évvel ezelőtt befejezett felújításának köszönhetően egy barlangszínháznak ad otthont. De járják be a körülötte kialakított Sziklai Benge Tanösvényt is. A sziklai benge egyébként egy védett cserjeféle.

A Mátrában a Sás-tó, Magyarország legmagasabban fekvő természetes tava várja a kirándulókat Mátrafüred és Mátraháza között. 1961-ben itt nyitott meg az első hazai hegyi kemping. Ma már egy egész komplexum nőtt ki a földől szállásokból és vendéglátóhelyekből. A tótól a Farkas-kútig húzódik egy 15 állomásos tanösvény, de

a hely igazi kuriózuma egy 53 méter magas acél kilátó, ami eredetileg olajfúró torony lett volna Algyőn, de átalakították és 1973-ban Sás-tóra szállították.

Tériszonyosoknak nem ajánljuk!

Az időjárás nem éppen télies lesz. "Egy anticiklon peremén időről időre légköri frontok érintik a Kárpát-medencét, így a következő napokban is változékony, kora tavasziasan enyhe időben lesz részünk – fogalmazott Mesterházy András meteorológus. – Gyengén és erősen felhős periódusok, illetve területek váltják egymást. Szombaton nem lesz csapadék, vasárnap azonban ismét előfordulhat szórványosan eső és zápor. A maximum hőmérséklet továbbra is meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket.”

Teljesítménytúrák is lesznek a hétvégén

Most rendezik meg egyebek mellett a Zöld 45-öt, a Farsangi Őrjáratot, a Kiss Péter Emléktúrát, a Fagyott Tavak Pontbegyűjtő Teljesítménytúrát, valamint a Széchenyi-hegyről Széchenyi-hegyre, a Kőről kőre a Vértesben, a Katonasírok a Vértesben, a Tavaszváró gyalogtúra a Nyakason, a Fel a Karancsra! és a Mozdulj a sínekért! elnevezésű programokat. Ezekről a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján tájékozódhatnak.

