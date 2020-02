Sok magyar autós nem is tud róla, pedig brutális bírságot kaphat

Szigorúan büntetik azokat az autósokat, akik kiskorú vagy terhes utas mellett gyújtanak rá a kocsiban. Több környező országban már érvényben van a tiltás, legutóbb a belga parlament fogadta el a szigorítást, így 2021-től Belgiumban minden olyan kocsinak füstmentesnek kell lennie, amelyben gyermekek utaznak, a belga parlament egyhangúlag fogadta el nemrég a szigorítást - írja a Pénzcentrum.

Más európai országban, például a skandináv országokban, Hollandiában és Lengyelországban is fontolgatják a szigorítás bevezetését, és Németországban is jó ideje napirenden van a téma.

Ahhoz pedig, hogy nagy büntetéseket összeszedjen egy magyar autós, elég átruccannia Ausztriába, ahol már érvényben van a tilalom: tilos rágyújtani az autóban, ha a járműben legalább egy 18 éven aluli utazik. Ha valaki megszegi a szabályt, első körben 100 euróra (kb. 34 ezer forint) büntetik, visszaesők esetén a legfelső határ ennek a tízszerese is lehet.

Olaszországban is tilos cigarettázni a kocsiban, ha terhes nő vagy kiskorú is utazik benne. Ott, ha 12 év alatti gyermek vagy terhes nő jelenlétében dohányzik valaki az autóban,

500 és 5000 euró (kb. 170 ezer és 1 millió 700 ezer forint) közötti bírságot szabnak ki,

ha pedig 12-17 év közötti gyerek van a járműben, akkor az előbbinek a fele a büntetési tétel.

Érvényben van a tiltás a görögöknél is, ahol akár 1500 eurós (több mint 500 ezer forintos) büntetést is kiszabhatnak, ha valaki 12 éven aluli utas jelenlétében gyújt rá.

Cipruson ennél lazább a szabályozás, ha valaki 16 évesnél fiatalabb utas mellett pöfékel, arra maximum 85 eurós (28 ezer forintos) büntetészt szabnak ki.

Franciaországban is szabálysértésnek számít, ha valaki 18 éven aluli utas mellett cigizik a kocsiban, ott a büntetési tétel általában 68 euró (23 ezer forint).

A Brit-szigeteken is vaskos csekk jár a kiskorúak melletti cigizésért: Írországban tilos dohányozni az autóban, ha 18 éven aluli is utazik benne, akit rajtakapnak, annak legalább 100 eurót (kb. 34 ezer forintot) kell fizetnie.

Skóciában ugyanezért legalább 100 fontot (40 ezer forintot) kell fizetnie a szabálysértőknak, itt enyhítés, hogy a német autóklub összegzése szerint az e-cigire nem vonatkozik a tiltás.

Hasonlóan Angliához és Waleshez, ahol legalább 50 font (20 ezer forint) a büntetése azoknak, akik 10 év alatti utasok mellett gyújt rá.

Magyarországon is időről időre előkerül, hogy be kellene vezetni a tilalmat. Legutóbb novemberben nyilatkozott erről Lázár János, a nem dohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos, aki javaslatokat is letett a kormány asztalára az ügyben, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ugyanakkor egy Kormányinfón úgy nyilatkozott: nem lehet megtiltani, hogy valaki az autójában dohányozzon.

A magyarok évente 700 milliárd forintot költenek dohánytermékekre, a tüdődaganatos betegek 85 százaléka dohányzik - olvasható a cikkben.

Nyitókép: pixabay