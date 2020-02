Ciara már öt embert megölt, és most jön Dennis

A Nagy-Britannián és Észak-Európán átvonult Ciara, máshol Sabine néven emlegetett vihar legkevesebb öt ember halálát okozta a kontinensen. És bár az ereje enyhült, nyomában pénteken jön egy újabb vihar: Dennis. Közben Sabine nyomán Észak-Európában heves esőzéseket, míg a közép-európai hegyvidékeken havazást jósoltak.

Nagy-Britanniában egy autóra zuhanó fa okozta egy férfi halálát és hasonló módon vesztette életét egy szlovén férfi, Lengyelországban egy nő és lánya halt meg tragikus módon, amikor leszakadt egy síkölcsönző teteje, Svédországban pedig a tengerbe fulladt egy férfi, amikor felborult a hajója.

A Ciara vagy a német nyelvterületen Sabine néven emlegetett vihar volt „az eddigi legerősebb atlanti vihar, amit láttam” – mondta Steven Keates, a brit Meteorológiai Szolgálat, a Met Office egyik vezető szakértője. A széllökések sebessége a brit oldalon elérte 155 km/órát, Franciaországban pedig a 152 km/órát, és a tomboló időjárás egyik emléke az a videó lesz, amelyen azt látni, hogy egy kétemeletes ház homlokzata belezuhan a skóciai Teviot folyóba.

A guest house in Hawick in the Scotland Borders has collapsed into the swollen River Teviot after heavy rainfall hit the area.



