Hátborzongató felvételek érkeztek a háborgó Balatonról – videók, képek

Alaposan felkorbácsolta a Balaton vizét a téli vihar, amelyet az alábbi két videó jól szemléltet. Mint arról az Infostart beszámolt, az erős hullámzás miatt a Balatoni Hajózási Zrt. korábban felfüggesztette a kompközlekedést is a hétfői napra.

A Veszprém megyei hírportál beszámolója szerint az egész térségben komoly megpróbáltatások elé állítja a katasztrófavédelmet a vihar. Zircen folyamatosan dolgoznak a tűzoltók, tetőkárok és fakidőlések miatt kapták a legtöbb riasztást.

Alsóörsön a parttól számítva több méteres távolságra iszap jelzi, hogy meddig öntött ki a Balaton. A víz akkora erővel csapott ki a partra, hogy több vadkacsát is magával vitt a szárazföldre.

Megbillent a Balaton

Horváth Ákos, az OMSZ Viharjelző Obszervatórium vezetője a negyei hírportálnak arról számolt be, hogy a Nyugat-Európán már vasárnap átszáguldó vihar az óceán felett kialakult, nagyon erős ciklonra vezethető vissza és 120 kilométert is meghaladó széllökéseket okozott.

Különösen Nagy-Britanniát sújtotta a vihar, mivel ott nagyon jelentős mennyiségű eső is hullott.

A Ciara-ciklon a Kárpát-medencét csak érinti, de így is többfelé viharos szelet okoz. Jelenleg a legerősebb széllökések a Balaton keleti medencéjében vannak, ahol meghaladják a 70 kilométert.

Az előrejelzések szerint ez a viharos szél már hétfőn délután mérséklődik, és sokkal gyengébb, mint a múlt héten volt, amikor két napon keresztül 100 kilométert is meghaladó szél pusztított a Dunántúlon.

"A mostani vihar sajátossága a szél irányában rejlik, mivel dél-nyugati irányú, hosszantartó, és a 70-80 kilométeres, viharos szél a Balaton hosszában áramlást hoz létre – ezzel jelentősebb vízszintkülönbség alakul ki, a keleti és a nyugati medence között, mondta a Veolnal Horváth Ákos.

Vitorlázók arról számoltak be a hírportálnak, hogy a vízszintelmozdulás a szélvihar miatt jellemző a Balatonra, amikor vitorlással is nehezen lehet átmenni a Szántód és Tihany közötti, úgynevezett csövön. A vízszint különbség a keleti és a nyugati medence között ilyenkor elérheti az ötven centimétert is.

Az ország más pontjain is éreztette már hatását a téli vihar. Időkép.hu 106 km/h-s széllökésről számolt be Sopronban, a Kendig-csúcsról 101 km/h-s erősségű levegőmozgásról érkezett adat. A portál folyamatosan frissülő széltérképen mutatja be, merre jár éppen Ciara.

Arról, hogy milyen pusztítást végzett az ítéletidő a kontinensen, ITT írtunk bővebben.

Nyitókép: Pixabay