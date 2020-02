Ez teszi a vihar Magyarországon a következő órákban

Tulajdonképpen a Brit-szigetek térségében, valamint a Németországban tapasztalható viharciklonnak a hosszan elnyúló frontrendszere csak érinti Magyarországot, így bár erős, de közel sem olyan mértékű viharos időjárás lesz tapasztalható hazánkban, mint az említett helyeken – magyarázta a kedélyeket csendesítendő Török László, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.

A délutáni órákban egy hidegfront vonul majd át az ország fölött, de már ezt megelőzően megerősödhet a délnyugati szél, a Dunántúlon sokfelé már a délelőtti órákban viharossá fokozódott.

A széllökések a nagy területi átlaga 70-80 kilométer per óra körül alakul, azonban a magasabban fekvő helyeken, illetve speciális vidékeken meghaladhatja a 90-100 kilométer per órát, időnként a 110-t is elérheti. „Rövid időre kiterjedő, széllökésről van szó” – nyomatékosította a meteorológus, megismételve, hogy a hidegfront előtt érkező meleg levegőben fordulnak elő az említett igen erőteljes lökések.

Ezt követően, amikor a hidegfront eléri az országot a délutáni órákban, mögötte újból megerősödhet a szél, így újfent viharos széllökésekre kell majd számítani, amelyek már nyugati, északnyugati irányúak lesznek – tette hozzá Török László.

A hidegfront az esti órákra hagyja el az országot, azonban nem lélegezhetünk föl, mert az éjszakai órákban egy újabb melegfrontrendszer éri el hazánk térségét, amely kisebb csapadékot okozhat többfelé. Az ország északi részén, a hegyekben akár gyenge havazás, havas eső is előfordulhat, miközben a szél továbbra is erős marad.

A keddi napon, a reggeli órákban aztán érkezik egy újabb hidegfront, de ez gyorsan távozik is. Vagyis egymást követik a változások, de a szél tulajdonképpen átmenetileg, rövid időszakokra mérséklődik csak – összegezte a szakember.

Nyitókép: Andrew Milligan