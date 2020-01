Így regulázza meg Bécs az e-rollereket

Birgit Hebein bécsi főpolgármester-helyettes és klímavédelmi városi tanácsnok 9 pontból álló csomagot jelentett be, "mindkét oldalról" vizsgálva a kialakult problémákat - írja az ORF-re hivatkozva a Autószektor.hu.

Talán ismerős az alapprobléma: rossz helyre tett rollerek, hiába is illeszkednek jól a közlekedésbe.

A pontokat 2020 áprilisában vezethetik be: például a jövőben csak minimum 4 méter széles járdákon parkolhatják majd le a felhasználók a járműveket vagy az erre a célra kialakított területeken. Amennyiben ez nem így történik, a szolgáltatást nyújtó cég kötelessége hat órán belül eltávolítani a helytelenül leparkolt járműveket. Ezenkívül az applikáció használata során minden felhasználónak részletes tájékoztatást kell kapnia a használati feltételekről, illetve azokról a területekről (kórházak, piacok), ahol az e-rollerek használata tilos. Nem csak az elhelyezésüket, de helyes használatukat is szigorítanák, így kötelező sebességkorlátozásokat vezetnének be bizonyos területeken, mint például egyes gyalogos zónákban, ahol az e-járgányok használata megengedett.

2020-ban előreláthatóan pályázatot kell benyújtaniuk a cégeknek a bérelhető e-rollerek üzemeltetésére.

Nyitókép: pexels.com