Erzsébetváros eredeti módon harcol az utcai rollerek ellen

Nagyon sok panasz érkezett önkormányzatunkhoz az elhagyott, a gyalogos forgalmat akadályozó elektromos rollerek miatt. Az így elhagyott és talált rollereket Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros jegyzője talált tárgyként tartja nyilván, és a jogosult jelentkezéséig gondoskodik az őrzéséről – áll az erzsebetvaros.hu oldalon megjelent közleményben.

Mint kiderült, a munkát már meg is kezdték az önkormányzat munkatársai. A közlemény szerint a kerület elsősorban azt kifogásolja, hogy a rollerszolgáltatást a helyiek megkérdezése nélkül vezették be: "Még egy forradalmian új, sokak körében népszerű szolgáltatás bevezetése előtt is konzultálni kell az adott terület lakóival, használóival, hogy az újdonság nem zavarja-e őket, nem okoz-e gondot a mindennapi életükben."

