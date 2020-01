Van egy cég, amely többet tudott az emberekről, mint az FBI

Sok vita zajlik napjainkban az arcfelismerő technológia engedélyezéséről és tiltásáról, valamint arról, hogy a kettő között hol a határ. Használatával biztonságosabb lehet az életünk, ám akár (állami szintű) megfigyelésre is fel lehet használni. Az aggályok és a szabályozási foghíjak miatt az Európai Bizottságban a közelmúltban komolyan felmerült, hogy

amíg nem vizsgálják meg a helyzetet, tiltsák be az arcazonosításra épülő megoldásokat.

Erre nagyjából akkor került sor, amikor az Egyesült Államokban is egy arcfelismeréses téma borzolja a kedélyeket - mutatott rá a hvg.hu.

A mesterséges intelligenciával felturbózott arcfelismerőt készítő vállalkozás, a Clearview AI ugyanis mintegy

3 milliárd fotóból álló adatbázist épített fel, ekkora a hírek szerint még az FBI-nak vagy az amerikai rendőrségnek sincs.

A fotókért a cég az egész internetet végigbújta, a Facebook-profiloktól egészen a cégek weboldalán található "Rólunk" pontokig. A vállalat szerint a Facebook tudott a fotók összeszedéséről, a Twitter azonban nem engedte, hogy a platformon nézelődjön az erre kifejlesztett algoritmus.

A jogvédők szerint a rendőrségnek nem volna szabad egy olyan adatbázist használnia, amit félig titokban gyűjtött össze egy cég, amelynek algoritmusa akár hibázhatott is a folyamat közben. Tovább is mennek: szerintük a fenti példát látva a döntéshozóknak be kellene tiltaniuk a technológia használatát.

A Clearview eközben azzal védekezik, hogy csak nyilvánosan elérhető képeket szedtek össze, így lényegében nem tettek semmi rosszat. A Facebook viszont jelezte, meg fogják vizsgálni, a cég miként használta a felhasználói adatokat.

Nyitókép: Pixabay