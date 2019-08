Megszellőztették, milyenek lesznek az új iPhone-ok

Az idei készülékek elsősorban a hátlapi kamera, vagyis a fotós és videós képességek szempontjából hoznak jelentős előrelépéseket. Ezeket szerényebb újításokkal egészítette ki az Apple, így megjelenik a kétirányú vezeték nélküli töltés, javul az ütés- és a vízállóság, fejlődik a Face ID, valamint a kijelzőpanel és a processzor is változik - írja a HWSW.

Mark Gurman, a Bloomberg jellemzően jól értesült újságírója megerősítette a korábbi pletykákat, hogy

az iPhone XS-t és XS Maxot váltó modellek az iPadekhez hasonlóan Pro jelöléssel érkeznek.

Gurman szerint a megkülönböztető jelzés azonban csak a kamera képességeiben jelent változást, amely bizonyos androidos modellekhez hasonlóan három optikából áll. A harmadik egység egy ultraszéles látószögű lencsével bír majd, amely általánosan jobb képminőséget és új lehetőségeket biztosít a tulajdonosoknak.

Fotózásnál mindhárom kamerát használja majd a készülék, amely lehetőséget ad utólagos korrekciókra: például ha egy részlet egyszeres zoomnál kicsúszott volna a képből, az ultraszéles látószögű felvételnek hála korrigálni lehet a végeredményt. Ezen kívül a videós rész is javul, amely a jelenleginél jobb minőséggel és lényegesen több beállítási lehetőséggel fog rendelkezni.

A Huawei és a Samsung után az Apple is elsüti a kétirányú vezeték nélküli töltést,

a lehetőség várhatóan az Apple Watch és az AirPods mellé lesz felvonultatva, melynek hála nem kell többé külön kábelt hurcolgatnunk magunkkal.

Gurman szerint az arcfelismerésen alapuló és számos negatív kritikát kapott Face ID is javul, amely szélesebb látómezejének hála nagyobb eséllyel, gyorsabban ismeri majd fel a tulajdonost.

Az OLED kijelzőn is változtatnak: az új panelből már hiányzik a nyomásérzékeny réteg, ezzel

az iPhone 6S-nél bemutatott 3D Touch támogatás helyére az iPhone XR-nél megismert Haptic Touch kerül.

Fejlődik a processzor is, az A13-as modellbe egy újabb koprocesszor kerül. Gurman szerint az AMX bizonyos matematikai műveletek gyorsításáért felel majd, amivel az Apple a gépi látás és a kiterjesztett valóság hatékonyabb végrehajtását próbálja lefektetni.

A különféle fizikai behatásokat is jobban viseli majd az új széria: állítólag nehezebben törik és a vizet is jobban viseli. Bár az Apple állítása szerint az Iphone XS 2 méteres mélységig 30 percig bírja a folyadékot, a felhasználói tapasztalatok alapján lényegesen kevesebb idő is elég a garancia ugrásával járó beázáshoz, így kíváncsian várhatjuk ebből az ígéretből mennyi valósul meg.

Nyitókép: Wikipédia/Pang Kakit