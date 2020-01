Itt van, hol és mennyi hó eshet a hétvégén

Szombaton napközben havazás érkezik a Dunántúlra, de a nyugati határhoz közeli tájakon már a reggeli órákban is szállingózhat a hó, majd este, éjjel tovább havazhat. Vasárnap is számíthatunk még kevés hóra a Dunántúlon, illetve a főváros térségében és helyenként a Duna-Tisza közén is, de napközben nyugat felől egyre inkább eső válthatja a havazást - írta az Időkép, amely folyamatosan frissíti havazást előrejelző térképét.

