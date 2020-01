Sílécet, pénztárcát felcsatolni – fontos változás vár a magyar síelőkre Szlovákiában

Jelenleg négy síterep van nyitva Magyarországon: Eplény, Mátraszentistván, Sátoraljaújhely és Visegrád – ismertette az InfoRádió érdeklődésére Wesselényi Andrea, a Sielők.hu alapító főszerkesztője. A környező országokban, Szlovákiában, Ausztriában, valamint Szlovéniában is lehetőség van már a téli sport űzésére. A közelebbi síterepeken egyelőre nem túl sok hó van, de hóágyúkkal pótolták a havat, és megnyitottak mindenhol a sípályák. A távolabbi helyeken viszont jóval nagyobb hómennyiség van Ausztriában, valahogy most a keleti végek kimaradtak a havazásból, de síelni ennek ellenére is lehet – jegyezte meg Wesselényi Andrea.

Az utóbbi években meglehetősen „rapszodikussá” vált a hómennyiség, van, hogy hatalmas havak hullnak rövid idő alatt, máskor pedig egy hosszabb, szárazabb időszak tapasztalható, akár a téli hónapokban is, jelenleg utóbbi áll fenn, úgyhogy a hóágyúkra egyre inkább szükség van, kiváltképp az alacsonyabb fekvésű sípályákon.

Síelők és hódeszkások az eplényi Síarénában 2019. január 13-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az, hogy természetes vagy műhó van a pályán, gyakorlatilag nem jelent különbséget a síelőnek – tette hozzá a szakértő –, inkább

az a fontos, hogy kezelt legyen a pálya,

mert egyrészt könnyeben síelhetővé válik egy simára "ratrakolt" pálya, másrészt sokkal tovább is megmarad a hó, amelyet kompaktálnak a kezelőgépekkel.

A hazai pályák mindenkinek javasoltak, kezdőknek, haladóknak, és még a családoknak is: Eplényben és Mátraszentistvánon már több kilométernyi pálya van nyitva. Aki viszont rászánja magát, hogy többet utazzon, annak Szlovákiában a Chopok-Jasná, Donovaly, Tátralomnic, valamint Csorba-tó síterepei jelenthetnek kiváló alternatívát, Ausztriában pedig több száz pálya közül választhat, annak függvényében, hogy mekkora pályarendszert venne célba.

Síelők az eplényi Síarénában 2019. január 13-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Wesselényi Andrea a külföldi pályák ár-érték arányával kapcsolatba arra hívta fel a figyelmet: tapasztalatok szerint sok függ attól, hogy az illető Magyarország melyik részén lakik. Aki a nyugati határ közelében él, az Ausztriában kedvezőbben jön ki, míg például egy Miskolc környéki Szlovákiában.

További érdekesség, hogy egy-két szlovákiai síterepen bevezették a dinamikus árazást, ezáltal nem lehet megmondani, hogy mennyibe kerül egy napra a bérlet, mivel

a kereslet-kínálat viszonyában változtatják az árát.

Ha kevesen vannak a sípályán, akkor egész jó áron elérhető a síelés, főszezonban viszont szinte osztrák színvonalú árakkal lehet találkozni.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka