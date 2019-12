Sütivásár az autizmussal élőkért

View this post on Instagram

Velük is találkozhattok december 14-én / 15-én a Bazilika előtt, közvetlen a jégpálya mellett található Adventi Süti Shopunkban! ?Szerezd be kedvenc karácsonyi édességedet és támogasd közös célkitűzésünket, hogy további segítséget tudjunk nyújtani az autizmussal élő gyerekek és családjaik számára! Hozzuk létre közösen az első Autista Mintaház - Fejlesztő és Módszertani Központot! ?Sütizz velünk, örökítsd meg a pillanatot, oszd meg a legfinomabb falatot? és biggyeszd alá a #SütiShop2019 és az #EgyüttazAutistákért hashtaget és nyerj egy BMW X1-et vagy egy BMW 1-et - a Leier Auto felajánlásából – egy egész hétvégére! Ott találkozunk!? #SütiShop2019 #EgyüttazAutistákért #MegérteniElfogadniSegíteni #mealprepmadeeasy