Humanoid robotot visz a Marsra Elon Musk rakétája

Ha ezek a landolások jól sikerülnek, az embereket szállító missziók akár már 2029-ben elindulhatnak, bár 2031 valószínűbbnek tűnik - közölte Musk az X-en.

A hatalmas méretű, 123 méter magas Starship rakétarendszert úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az emberes küldetéseket a Holdra és a Marsra. Egyelőre próbarepüléseken tesztelik. A rakéta tavaly márciusban jutott el sikeresen az űrbe, de aztán megsemmisült, amikor visszatért a Földre. A tavaly júniusi teszt során a Starship először hajtott végre ellenőrzött leszállást, amelyet októberben sikerrel megismételtek. Ez utóbbi tesztnek is az volt a célja, hogy a rakéta alsó fokozata visszatérjen az indítótoronyhoz, és az indítóállvány karjai elkapják. Januárban és márciusban az újabb tesztrepülések nem jártak sikerrel.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN