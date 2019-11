Pár nap, és körbe lehet korcsolyázni a Balatont

Idén Keszthelyen, Szigligeten, Veszprémben, Balatonfüreden, Siófokon, Balatonlellén és Balatonbogláron is lehet majd korcsolyázni, ezzel tulajdonképpen megvalósul a kezdetekkor megfogalmazott álom: “Korizd körbe a Balatont!”. szerdán negyedik alkalommal nyit meg a műjégpálya Balatonlellén, pénteken pedig második alkalommal Siófokon.

A hirbalaton.hu idézi Tóth Balázst, a balatonlellei BL YachtClub ügyvezetőjét, aki emlékeztetett arra, hogy 2016-ban a Balaton-parton elsőként nyílt műjégpálya Balatonlellén. Akkor még mindenki kétkedve fogadta az ötletet, lehet-e, szükséges-e egy ilyesfajta turisztikai attrakciót üzemeltetni a tó körül. Következő évben a válasz is megszületett a kérdésre, hisz Szigliget is megnyitotta a saját műjégpályáját, sőt azóta is sorra nyílnak a pályák a korcsolyázás szerelmesei legnagyobb örömére.

Tóth Balázs elismerte, hogy az út nem volt egyszerű, de nagyon örül, hogy kitartottak, és egyre több helyen épül műjégpálya, követték Lelle példáját.

Hozzátette, hogy az idei évben szeretnének ismét egy jó példával elöl járni, mert nekik nem csak a turisták, hanem a lelleiek és a környékbeliek is nagyon fontosak. Szeretnének nekik is kedveskedni: minden balatonlellei lakos ingyenesen korcsolyázhat Balatonlellén az egész szezonban.