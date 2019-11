Így még sosem láthatta Borsod-Abaúj-Zemplén csodáit - videó

Közel hat perces drónvideót készített Fehér Sándor, a boon.hu egyik olvasója, aki mesélt is a portálnak a felvételek készítéséről. A fényképezés gyermekkora óta kedvence, felnőttként pedig beleszeretett a drónozásba, és már nem fotókat, inkább videókat készített.

Eredetileg ennél jóval rövidebb felvételt szeretett volna, de annyi csodaszép hely van a megyében, ráadásul még így is sok minden kimaradt, mint például a Rudabányai bányató, ami egészen lenyűgöző látványt nyújt a magasból, hogy végül mégsem vágta meg drasztikusan az anyagot. Azt azért megemlítette, hogy a legnagyobb nehézséget az engedélyezés okozta. " Teljesen életszerűtlenek a drónozás szabályai, sokkal jobb felvételek is készülhettek volna, ha nem lenne ilyen szigorú az előírás." Ez azonban nem szegte kedvét, több új drónos terve is van.

Nyitókép: YouTube/Fehér Sándor