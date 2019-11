Egy fotós kiszúrta, hogy Darth Wader Debrecenben figyel

A 2014-es nyitás óta a színpad népszerűsége töretlen, színházi előadásoknak és koncerteknek is rendszeresen otthonául szolgál. A helyiek jól ismerik, és országszerte sokan láthatták a felújításról készült képeket is, viszont annál kevesebben tudják, milyen is az építmény madártávlatból.

Nos, meglehetősen sajátos, ugyanis épp olyan, mintha a Csillagok háborújának egyik főszereplője, a sith nagyúr, Darth Vader sisakos arca nézne vissza ránk. A két kép januárban készült és a dehir.hu oldalán látható.

Nyitókép: MTI/EPA/Mike Nelson