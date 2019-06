Megnézné a világ legjobb éttermét? Itt van a közelben

Nagyon fontos gasztronómiai listát közöltek a The World`s 50 Best Restaurants rangsorral, ami azoknak mindenképpen fontos, akik jó helyen szerepelnek rajta; Hamvas Zoltán, a Bocuse d`Or Akadémia elnöke szerint elképesztő löketet jelent és nagy hírverést a győzteseknek, akkor is, ha a szakmában sokan megkérdőjelezik ennek a listának a hitelességét.

"Miközben a Michelin nagyon komoly szakemberek segítségével választja ki az éttermeket és hozza meg az ítéletét, itt honlapszerkesztők, bloggerek, a szakmában jártasak és kevésbé jártasak szavazatai alapján, nem tesztek alapján döntenek" - mutatott rá.

A kiválasztás persze mégsem csak a szimpátia, van benne valamennyi realitás is.

"Bízom benne, hogy aki leír egy éttermet, az járt is benne, de ezt nem kell bebizonyítania, a kedvenceit kell beírnia"

- fejtette ki Hamvas Zoltán, aki összehasonlításként azt is elárulta, hogy míg ezen az 50-es listán a dobogósok között is van 2 Michelin-csillagos étterem, a világon van több mint 110 3 csillagos is.

Az igazság kedvéért azért hozzátette, a korábban jól szerepeltek egy "külön kasztba" kerültek, épp azért, hogy a listának legyen egyfajta frissessége.

A győztes: fricska a francia konyhának

A győztes egyébként Mauro Colagreco argentin séf dél-franciaországi (Menton), Mirazur nevű vendéglője lett a Restaurant brit szakfolyóirat listáján. A koppenhágai Noma - René Redzepi vendéglője -, amely négy alkalommal szerepelt az élen, a második helyre szorult vissza a The World's 50 Best Restaurants idei listáján. A magazin által megkérdezett ezer szakértő véleménye szerint a világ harmadik legjobb étterme idén a baszkföldi Asador Etxebarri. Gaggan Anand indiai séfnek a thaiföldi Bangkokban működő étterme, a Gaggan a negyedik helyen szerepel a listán, és már a harmadik egymást követő évben számít Ázsia legjobb vendéglőjének.

A francia Riviérán, az Azúr-parton működő Mirazur tavaly még a harmadik volt. Konyhafőnöke, Colagreco az egyetlen olyan külföldi séf Franciaországban, akit három csillaggal ismert el a világhírű étteremkalauz, a Michelin. A világ legjobb éttermeit rangsoroló kedd esti szingapúri gálán Colagreco négy országnak mondott köszönetet: Franciaországnak, mert lehetőséget adott neki az önkifejezésre a konyhaművészet által, szülőhazájának, Argentínának "a gyermekkori mosolyokért", Brazíliának, felesége hazájának "élete szerelméért", továbbá Olaszországnak, ahonnét csapatának fele származik.

Nyitókép: Mauro Colagreco argentin szakács és a felesége, Julia Colagreco egy sajtóértekezleten, miután éttermük, a dél-franciaországi Mentonban működő Mirazur nyerte el a világ és Európa legjobb étterme címet Szingapúrban 2019. június 25-én. MTI/EPA/Wallace Woon