Magyarországra is jön az extrém villanyautó

A Lightyear One bemutatta napelemes villanyautóját, ami jövőre akár Magyarországon is elérhetővé válik – számolt be a Vezess.hu. A holland cég ígérete szerint a jármű egy feltöltéssel akár 800 kilométert, éves szinten 8-10 ezer kilométert képes megtenni.

A Lightyear One szerint, bár a napelemes modell rászorulhat a hálózati töltésre, főként a téli időszakban, erre mégis sokkal rikábban lehet szükség, mint más elektromos vagy plug-in hibrid járművek esetében. A napelemes töltéssel (teljesen ingyen) óránként 12 kilométerre elegendő energiát vesz fel az autó – ez pontosan egyharmada annak, amit háztartási 220V-ról tud a rendszer –, gyorstöltővel 570 kilométernyit.

A kocsi alumíniumból és karbon kompozitokból készül, ezért az ára aligha lesz olcsó. Csomagtere 900 literes, hossza 5057 mm, és 10 másodperc alatt gyorsul 100 kilométer per órás sebességre.

Nyitókép: LightyearOne