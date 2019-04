Brutális lehűlés jön, mutatjuk hol és mikor

Kedden a többórás napsütés mellett több helyen erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, a déli tájakon pedig felhősebb körzetek is lehetnek - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Dunántúlon számíthatunk nagyobb számban záporra, helyenként zivatarra, másutt inkább csak néhol lehet futó zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, északkeleten meg is erősödik. Átmeneti szélerősödés zivatarban is lehetséges.

A legmagasabb nappali hőmérséklet még 18 és 24 fok között valószínű, és késő estére is csak 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Szerdán napközben egyre vastagabb lesz felettünk a felhőzet, és estétől már egyre többfelé lehet záporeső, zivatar, sőt a Dunántúlon helyenként felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon estétől viharossá fokozódik az északnyugati szél. 14 és 20 fok közé süllyed a hőmérséklet - írja előrejelzésében a Köpönyeg.hu.

Csütörtökön és pénteken erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Csütörtökön többfelé, pénteken szórványosan valószínű eső, záporeső.

Jelentősen visszaesik a hőmérséklet: 9 és 17 fok ígérkezik délutánonként.

Nyugaton nagy területen lehet viharos az északi szél.

Szombaton átmenetileg csökken a felhőzet, és már csak elszórtan fordul elő csapadék. Délután 10-15°C várható.

Vasárnap az OMSZ szerint többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.

