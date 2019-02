Mérgező a Szibériában hullott fekete hó, ökológiai katasztrófáról beszélnek - videó

Főképpen szénbányászattal foglalkoznak Szibériának azon a vidékén, ahol a világvége hangulatát idéző természeti jelenséget észlelték. A hó nem csupán fekete, de igen mérgező is, a levegőben folyamatosan jelen lévő szénpor a felelős érte.

A helyiek tették fel a megosztókra a felvételeket,

A szénpor a Kuzbass-régió külszíni fejtéseiből kerül a levegőbe, és nem csak a havat festi feketére, hanem a térségben élők életkilátásait is rontja.

a térségben élők egészségi állapota folyamatosan romlik, a régió 2,6 millió lakosának várható életkora 3-4 évvel alacsonyabb az oroszok átlagéletkorától, amely a férfiak esetében 66, a nőknél 77 év - írja a Guardian.

Ez a felvétel például tavaly májusban készült a mindet beborító fekete hótakaróról.

Blackened rivers, razed forests, and huge waste mounds. These are the conditions in the #Kuzbass, #Siberia due to #coal mining. Learn more @vinogrekov: https://t.co/i7BADDJFuD