Rekordokkal érkezik hétvégére a tavasz

Kora tavaszias idő érkezik, már pénteken 10 fokig melegedhet a levegő délnyugaton, de a hétvégén a 16, akár a 17 fokot elérheti a hőmérséklet hétvégén - írja az Időkép.

Nem árt persze emlékeznünk, milyen is a tavasz: olyankor nem kizárólag a madárcsicsergést és a simogató napfényt élvezhetjük. Az is tavasz, ha erős szél fúj és/vagy esik eső. Ez most inkább ilyen tavasz lesz...

Szombaton az Északi-középhegység térségét leszámítva mindenhol 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb délen és nyugaton lehet. Így akár megdőlhet az 1944-es, Szombathelyen mért 16,8 fokos napi maximum-hőmérsékleti rekord.

Vasárnap marad az enyhe idő, 8-16 fok várható, de nincs kizárva, hogy néhol ennél melegebb legyen, ami az 1926-os bajai 17 fokot döntené meg az Időkép szerint.

Melegszik az idő február első napjaiban

Néhol 15 fok körüli meleg is lehet. Emellett változékony idő várható, napsütésre, esőre, havazásra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésébő.

Pénteken főként az északkeleti megyékben borult, párás maradhat az idő. A reggeli órákban néhol átmeneti ónos eső, fagyott eső is lehet. Eleinte az Északi-középhegység és az Észak-Alföld tágabb környezetében valószínű havazás, havas eső, majd ott, illetve késő délutántól már nyugaton is eső várható.

A szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de az átmenetileg derült tájakon jobban lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hidegebb is lehet.

Szombaton szórványosan alakul ki eső, zápor. Nagy területen lesz erős a szél. A leghidegebb órákban plusz 1-7, napközben 10-16 fok valószínű - írja az MTI.

Vasárnap többfelé várható eső, zápor, keleten csak délután. A szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-9, a legmagasabb hőmérséklet általában 8-13 fok között alakul, sőt az Alföld keleti részén 14, 15 fok is lehet - olvasható az előrejelzésben.

Már idén is megjelentek a hóvirágok, de ez a kép éppen egy évvel ezelőtt készült. Nyílik a hóvirág a Somogy megyei Pogányszentpéter közelében 2018. január 30-án. MTI Fotó: Varga György

