Akár a budapesti bérbicikli, a bubi fantázianevét is megkaphatná az a "buszbicikli", amivel Normandiában a láthatóan boldog óvodásokat, iskolásokat szállítják reggelenként és délutánonként.

A Brutnature Facebook-oldalára felkerült videón épp ezt ajánlják a nagyvilágnak: fejeltsük el az iskolabuszok világát, és váltsunk ilyen eszközökre!

"Gyerünk, banda!" - kiált fel a videó elején a kormánynál ülő kísérő, majd minden gyerek beletapos a pedálba, az elektromos rásegítésű, 8 üléses masina pedig útnak indul. Mindenkin sisak és láthatósági mellény feszül.

A kezdeményezés gazdája az S'Cool Bus cég, amely "többszemély-meghajtású" bringákat gyárt hasonló célokra. Az út során a kísérő beszélgetni is tud az iskolásokkal, akik felszabadultan válaszolgatnak a napjukat firtató kérdésekre.

Edouard Fosse, a cég képviselője a videón elmondja,

meg akarták változtatni azt a gondolkodást, hogy mindenképp a szülőknek kell egyesével kocsin behordani a gyerekeket.

A lurkóknak ez - mint az egyik srác el is mondja - kiváló napi testmozgás is, egy másik szerint pedig az a jó benne, hogy télen sem fáznak, a vezető pedig vicces.

Az egyik érintett szülő állítja, a reggeli biciklizés kecsegtető lehetőségével könnyebb felébreszteni a gyerekeket.

A gyerekek ezáltal testközelbe kerülnek a környezetvédelemmel, a csapatmunkával és a közlekedésbiztonsággal is; például a vezető jelzésére ők teszik ki az irányjelzőt. A vezető a kormányon kívül a sebességváltót is kezeli, és természetesen lámpák is vannak a gépen. Eső esetén tetőt is rá lehet húzni.

A rendszernek egyelőre mintegy 100 gyermek részese, a használata pedig ingyenes.

