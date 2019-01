Ide semmiképpen ne induljon el kocsival, ha nem készült fel a télre

A Hirado.hu tudósítása szerint kritikus Szlovákiában és Ausztriában az előrejelzések szerint egészen a hétvégéig szakadni fog a hó. A magyar turisták és síelők körében is kedvelt helyekről és hegyekről van szó, ezért érdemes különösen körültekintően, tájékozódás után és megfelelő felszereléssel útnak indulni. A magyarországi előrejelzésről az utakra vonatkozó fontos és hasznos információkkal együtt itt írtunk részletesen.

A Magas-Tátrában napok óta intenzíven havazik. Erdőtka településen már 84 centiméter vastag a hótakaró. A Poprádtól 30 kilométerre lévő Zsgyiar községben például a szűnni nem akaró havazás mellett a viharos szél is nehezíti a helyzetet. Megállás nélkül havazik a Tátra lengyelországi lejtőin is. A Kasprowy-csúcs közelében helyenként 165 centiméter vastag a hótakaró. A turistákkal teli Zakopane térségben négyes fokozatú lavinariasztás van érvényben.

Áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a hóval és óránkénti 100 kilométeres széllökésekkel érkező hidegfront Görögország középső és északi részén is. Az ország második legnagyobb légikikötőjének számító szaloniki repteret csütörtökön órákra lezárták a szélsőséges időjárás miatt, és több járatot el kellett terelni az athéni és kaválai repülőtérre. Pénteken a repülőtér már lényegesebb fennakadások nélkül működött.

My home city #Thessaloniki and especially my seaside area becomes #Moscow once per two years! :) pic.twitter.com/fy0StCkWoG