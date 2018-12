A szerdai időjárást nagyon meg kell becsülni

A meteorológusok egyelőre tartják magukat korábbi előrejelzésükhöz: a keddi éjszakai fagypont körüli hőmérsékletek után

szerdán lesz a legjobb idő.

Többnyire gyengén felhős lesz az ég, sokat fog sütni a nap, csak keleten, északkeleten lehet több gomolyfelhő, de csapadék sehol sem várható. Akiket zavar a szél, azoknak rossz hír, hogy az északnyugati szél több helyen megerősödik, a Dunántúlon a magasabb helyeken néhol viharossá fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 3 és 7 fok között alakul.

Csütörtökön aztán - a met.hu adatai szerint - a későn jött és úgy tűnik, sokáig a nyakunkon maradó ősz újra a kevésbé szép arcát mutatja majd, és három napon át el sem fog állni az eső, és mivel napközben túlságosan hideg sem lesz (1-5 fok), a hegyekben múlt héten lehullott kevéske hó takarója sem hízik tovább, sőt. Nyugatról érkezik majd a cudar idő, ezért a keleti országrészben még a késői órákig nem kell esernyő, kalap vagy esőkabát.

Pénteken és szombaton előre láthatólag tehát marad az esős időjárás, és senkit ne vigasztaljon, hogy akár kétszámjegyű napi csúcshőmérsékletek is jöhetnek a hétvégén, de inkább szombaton (11 fok).

Amint arra az elmúlt napokban is számítani kellett, úgy most is:

a csapadék ónos eső is lehet,

ami fontos információ az úton lévőknek, erről külön figyelmeztetést ad majd ki az Országos Meteorológiai Szolgálat és egyéb híradások is.

