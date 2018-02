Nem tágít a havazás

Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is a mediterrán ciklon alakítja; folytatódik a borult, többfelé csapadékos idő.

Túlnyomóan borult lesz az ég, csak éjszaka és csütörtökön napközben lesz északkeleten szakadozottabb a felhőzet. Eleinte többfelé, majd egyre inkább délnyugaton, nyugaton várható havazás, havas eső, keleten eső is lehet. Csütörtökön eleinte csak délnyugaton, majd délnyugat felől ismét egyre többfelé alakul ki havazás, havas eső, délkeleten eső is. Az északkeleti, északi szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol gyenge hófúvás kialakulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 Celsius-fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában -2 és +5 fok között várható, de a Tiszántúlon 5, 7 fok is lehet.

