Már a franciák őrzik a "Legyet"

A román rendőrök átadták francia kollégáiknak kedden Mohamed Amrát, a Bukarestben elfogott rendkívül veszélyes marseille-i bűnözőt, akit az ellene kábítószer-kereskedelem, emberölés, szökés és emberrablás miatt kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján tartóztattak le.

A "Légy" néven ismert, algériai felmenőkkel rendelkező 30 éves Amrát már kilenc hónapja kereste a francia rendőrség. Társai tavaly májusban fegyveres támadást követtek el az őt szállító rabszállító autó ellen, és Amra kiszabadítása során megöltek két rendőrt, és súlyosan megsebesítettek másik hármat. Amrát korábban elítélték már betöréses lopásért, vádlottként szerepel egy olyan emberrablási ügyben, amely az áldozat halálával végződött.

A román rendőrök szombaton tartóztatták le egy bukaresti bevásárlóközpontban a február 8. óta hamis iratokkal Bukarest egyik külvárosában tartózkodó szökevényt, amikor egy fodrászatból távozott. Amra vörösre festette a haját, és a bukaresti média úgy tudja, hogy Romániában plasztikai műtéttel akarta megváltoztatni a külsejét.

A bukaresti táblabíróság vasárnap elrendelte 30 napos előzetes letartóztatásba helyezését, és rekordidő alatt jóváhagyta a francia hatóságok kiadatási kérelmét.

