Egy magyart keresnek - újabb hírek a meggyilkolt szlovákiai vállalkozó ügyéről

Csütörtökön jelentették be, hogy a szlovákiai Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomára bukkant az eltűnt csicsói vállalkozónak, Szűcs Tibornak: az illetőt meggyilkolták, holtteste is megvan, Magyarországon ásták el. Kiderült az is, hogy a közeljövőre magyarországi sajtótájékoztatót is terveznek az ügyben.

A férfi május 2-án tűnt el. Annyit tudni, hogy Komáromfüssön (Trávnik) a házában még telefonált, aztán nyoma veszett. A helyszíni razzián vérnyomokat és töltényhüvelyt is találtak, de holttestet nem. A férfi Audi Q7 típusú autóját kiégve találták meg Pápa közelében.

Most azt írja a Startitup nyomán a Paraméter, hogy a férfi koponyáját szétzúzhatták, illetve hogy K. Erik, valamint Sz. Ladislav lehettek azok, akik meggyilkolták Szűcsöt egy komáromfüssi ház teraszán. Szalait Magyarországon vették őrizetbe a hatóságok, a NAKA pedig kérvényezi a kiadatását Szlovákiának. A gyilkosságban a gyanú szerint részt vett egy magyar állampolgár, S. Gergely is, akit viszont egyelőre nem találnak.

A három férfin kívül, úgy tudni, mást nem gyanúsítanak Szűcs előre megfontolt szándékkal elkövetett meggyilkolásával.

