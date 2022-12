Ezúttal Netflix-trükkel próbálkoznak a csalók

Mi is kaptunk olyan SMS-üzenetet, amelyben lejárt Netflix-előfizetést "kellett volna" megújítani. Nem dőltünk be, pedig az üzenet teljesen hihetőnek tűnt. Ilyenkor mindig a küldött link url-jét érdemes nézni, bár a csalók már azzal is finomították a módszert, hogy valósnak tűnő linket küldenek.

A 24.hu most fotót is közölt a csaló SMS-ről. Ennel az volt az árulkodó, hogy a link ékezeteket is tartalmazott.

A pszichológiája egyébként még az is, hogy az ember egyszerűen kíváncsi, tényleg van valami gond a szolgáltatással? A mi jó tanácsunk, addig, amíg egy ilyen szolgáltatás nem áll le, addig felesleges kapkodni, érdemes megnézni, hogy befizettük-e a havidíjat, amely rendszerint automatikusan történik. Ha pedig mégis mi tévedtünk volna, akkor sose feledjük, a streaming-szolgáltató abban érdekelt, hogy előfizetők maradjunk, maximum 2-3 nap kellemetlenség érhet bennünket, de újra lesz előfizetésünk. Ellenkező esetben viszont komoly pénzeket veszthetünk.

Nyitókép: thomaguery/Getty Images