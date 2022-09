Megtalálták egy férfi holttestét Gyöngyösön egy autó csomagtartójában

Ukrán munkásoknak vitt pénzt Budapestről Gyöngyösre az a 23 éves, kétgyerekes családapa, akinek holttestét szerdán este találták meg egy körözött kocsi csomagtartójában. A férfinak, aki egy építkezési cég ügyvezetője volt, szeptember 1-jén veszett nyoma, írja a Borsonline.hu.

A férfi a fővárosból autóval indult el, egy nagyobb összeggel Gyöngyösre, hogy fizetést osszon ukrán munkásoknak. Kocsiját nem sokkal később Gyöngyösön találták meg, ám a férfinak nyoma veszett. A rendőrség szerda este jelezte:

megtalálták egy férfi holttestét egy másik, már rendőrségi körözés alatt álló, régebbi típusú, sötét színű családi autó csomagtartójában.

Bár a két eset közti összefüggést nem erősítették meg, a helyiek szerint az eltűnt üzletember feküdt az autó hátsó részében.

A kétgyermekes családapa nyomában az utóbbi két hétben keresőcsapatok is jártak. A csapatok a halottkereső kutyákkal a szóba jöhető területeteket vizsgálták át és búvárok segítségével még a közeli Deli-tavat is átkutatták. A keresésbe a Velencei-tavi speciális kutató-mentők is bekapcsolódtak.

A rendőrség egyelőre teljes hírzárlatot rendelt el az ügyben, így pontosan nem tudni, miként vesztette életét a férfi. A Gyöngyös tévé forrásai szerint a történteknek már voltak baljós előjelei: a térfigyelő kamerák követték a férfi kocsiját Budapesten, majd az autópályán is. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán