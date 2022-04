Top 50-es körözött bűnözőket fogtak el a rendőrség fejvadászai

Egyetlen nap alatt három, a körözöttek top 50-es listáján szereplő bűnözőt is elfogtak a rendőrök Budapesten. Mindhármukat erőszakos bűncselekmények miatt jogerősen elítélték, de nem vonultak be a börtönbe a büntetés letöltésére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság fejvadászai tavaly ezernél is több bujkáló bűnözőt, illetve eltűnt személyt találtak meg – írja a hirado.hu.

Feszítő-vágó segítségével nyitották ki a tűzoltók tavaly novemberben annak a belvárosi lakásnak az ajtaját, ahol egy öt éve körözött csaló bujkált. A férfi rejtekhelyét pár nappal korábban derítették fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) célkörözési osztályának munkatársai.

A fejvadászok naponta átlagosan három körözött bűnözőt fognak el Budapesten. Múlt hét szerdán is hárman akadtak rendőrkézre, és mindannyian rajta voltak a körözöttek top 50-es listáján. A két férfit és a nőt azért körözték, mert nem vonultak be a börtönbe testi sértés, rablás, illetve kifosztás miatt kiszabott öt és hat év közötti büntetéseik letöltésére.

A rendőrség 2019 januárjában megújította az internetes körözési oldalát. A Police.hu-n elérhető 50-es toplistára a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői, a bűnszervezetek tagjai és a visszaesők mellett már azok is felkerülnek, akik ötnél több bűncselekményt követtek el, vagy nem vonultak be a börtönbe öt évnél hosszabb büntetésük letöltésére.

A BRFK fejvadászai 2019-ben 460, 2020-ban 830, tavaly pedig már ezernél is több bujkáló, illetve eltűnés miatt körözött bűnözőt találtak meg.

A rendőrség az országban ma 13 ezer elfogatóparancs alapján kilencezer embert köröz. Közülük kétezret a bíróság, háromszázat pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve az ügyészség szeretne látni.

Nyitókép: Oleksandr Filon/Getty Images