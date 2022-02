Így üzleteltek a hamis nyelvvizsga- és érettségi igazolványokkal

A vádirat szerint az ügy 44 éves, Békés megyei illetőségű vádlottjának ismeretlenül maradt társa 2018 őszén különböző internetes fórumokon nyelvvizsga-bizonyítványt hirdetett eladásra. A jelentkezők a megadott email címen léphettek kapcsolatba a hirdetővel, aki részletes tájékoztatást adott a bizonyítvány elkészítéséhez szükséges adatokról, annak áráról, illetve az átvétel helyéről. Ezt követően a Békés megyei férfi vette fel a kapcsolatot a megrendelőkkel, és adta át nekik a hamis bizonyítványokat.

A Veszprém Megyei Főügyészség közleménye szerint 2019 márciusában egy 39 éves polgárdi férfi 360 000 forintért a felesége nevére rendelt középfokú angol nyelvvizsga-bizonyítványt, melyet néhány héttel később egy budapesti üzletközpont parkolójában kapott meg a 44 éves vádlottól. A polgárdi férfi később a hamis okiratot a veszprémi egyetemen benyújtotta, azonban az oktatási hivatal nyilvántartásával történő egyeztetés során kiderült, hogy a bizonyítvány hamis.

A férfitől nemcsak nyelvvizsga, hanem érettségi bizonyítványt is lehetett szerezni, miként azt 2019 áprilisában egy 43 éves veszprémi férfi is tette, aki 180 000 forintot fizetett az okiratért. Az elkövető a bizonyítványt otthon tárolta, majd miután értesült a büntetőeljárásról, azt megsemmisítette. Ezen túl a férfi 34 éves párja megadta a nővérének a bizonyítvány-hamisítók elérhetőségét, aki hamis angol középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt rendelt 380 000 forintért, és azt 2019 októberében a veszprémi egyetemen be is nyújtotta. Az egyetemen történt ellenőrzés során azonban ekkor is kiderült, hogy a bizonyítvány hamis.

Az ügyészség a vádiratában a hamis bizonyítványokkal üzletelő férfival szemben végrehajtandó, míg a három megrendelővel szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a Veszprémi Járásbíróság a bűncselekménnyel megszerzett 920 000 forint erejéig az eladóval szemben vagyonelkobzást is rendeljen el. A negyedik vádlott esetében, aki a hamisítókkal történő kapcsolatfelvételben segítette testvérét, az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

Nyitókép: Forrás Rádió