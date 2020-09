Új trükkel próbálják kifosztani az időseket

Az elsősorban egészségmegőrzőnek mondott étrend-kiegészítőket telefonon kínálják a cégek, és csalinak az első csomagot ingyenesen ki is szállítják - írja a Blikk. A trükk abban van, hogy a megrendeléssel a vásárló egyúttal beleegyezik abba is, hogy később – többnyire havi rendszerességgel – automatikusan újraküldjék a terméket, ami mellé már csekket is mellékelnek, amelynek összege több tízezer forint is lehet.

Ha a befizetés elmarad, a vállalkozás egyszeri felszólítás után behajtócégen keresztül próbálja érvényesíteni a követelését, egyéb költségeket, késedelmi kamatot is felszámítva.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, hogy az új értékesítési formákat kiemelten ellenőrzi a hatóság. Arra kérik a fogyasztókat, feltétlenül jelezzék a kormányhivataloknál, ha megtévesztő, visszaélésszerű gyakorlattal találkoznak, mert ezzel segítik a hatóság munkáját.

Fontos tudni, hogy az efféle esetekben is megilleti a vásárlót a 14 napos elállási jog. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig árubemutatóval vagy telefonos értékesítéssel kapcsolatos jogszabálysértés esetén 15 ezer forinttól akár a nettó árbevétel 5 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhat.

Nyitókép: Pixabay.com