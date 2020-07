Amikor a rendőrnek joga van betörni a szélvédő üveget

A rendőrnek joga van ahhoz, hogyha ilyet lát, akkor a veszélyeztetett jószág kiszabadítása érdekében akár be is törje az autó üvegét, szélvédőjét. Ilyenkor a kár a bűncselekménynek minősülő gondatlanságot megvalósító tulajdonost – vagy a jármű használóját – terheli, ráadásul ilyen kárra a biztosítótársaságok sem fizetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégén – már pénteken is – 31-33 fokos hőség várható, a napon hagyott járművekben negyedórán belül ötven fokra is emelkedhet a hőmérséklet.

Járókelők riasztották az állatvédőket a hétvégén, hogy egy IV. kerületi parkolóban valaki az autójában hagyott egy kutyát. A tűző napon leállított furgon rakterében a gazda egy madzaggal kötözte ki az állatot. A napsütésben a kocsi raktere teljesen átforrósodott, az állatvédők hőkamerával mérték meg, 51 fok volt az autóban. Az állatvédők rendőrt hívtak az autóhoz, a járőröknek pedig már megvolt a jogosultságuk ahhoz, hogy a jármű rakterét felnyitva kiemeljék az állatot. A rendőrök megitatták a kutyát, majd előkerítették a sofőrt is, a 67 éves férfit állatkínzás vétségének gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Üllőnél egy ittas sofőr kutyáját kellett egy Pest megyei kutyamentő szervezet munkatársaira bízni. A monori rendőrök egy benzinkútnál vették észre, hogy egy általuk ismert, autóvezetéstől eltiltott 49 éves férfi ül egy kombi volánjánál. A sofőr jogosítványát ittas vezetés miatt vonták be korábban, most is részegen vezetett, saját bevallása szerint is két liter bort ivott meg, mielőtt olyan bátor lett, hogy az sem érdekelte, hogy a vezetői engedélyére már jó ideje a rendőrök vigyáznak. A szonda is igazolta az alkoholfogyasztást, ezért a sofőrt előállították. Közben az egyik rendőr észrevette, hogy az ittas sofőr autójának csomagtartójában egy hőségtől kitikkadt kutya nyüszít. Az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás, az ittas állapot gyanúja miatt büntetőeljárás indult a férfi ellen, s ha bebizonyosodik, hogy a talált kutya meséje hamis, akkor állatkínzás miatt is felelősségre vonhatják – írja a police.hu.

