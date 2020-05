A Budapesti Rendőr-főkaptiányság délutáni sajtótájékoztatóján kiderült: két, egymástól független baráti társaság 10 tagja, 16-23 év közötti férfiak verekedtek össze, akik eltérő okokból tartózkodtak az Erzsébet téren. Az egyik résztvevő kést rántott és több szúrással megsebesítette két ellenfelét, akik sérülése olyan súlyos volt, hogy a helyszínen elhunytak. A két áldozatot követelő verekedés, késelés után a többiek elhagyták a helyszínt.

A rendőrök 10 perc alatt elfogták a gyanúsítottat a személyleírás és a ruházat leírása alapján. A fiatal csütörtökön töltötte be a 18. életévét. Kiderült: a kést menekülés közben eldobta, de a nyomozók a Paulay Ede utcában egy gépkocsi alatt megtalálták – ismertette a részleteket Gál Sándor alezredes, a BRFK életvédelmi osztályának vezetője.

A férfit több emberen elkövetett emberölés bűntett ügyében hallgatják ki, továbbá felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság ügyben két társát is kihallgatják. Az ügyben szerepel még három lány, akik megpróbálták szétválasztani az elkövetőket - az ügyben tanúként szerepelnek.

A verekedés okai, motivációi még felderítésre várnak, zajlik a nyomozás, folynak a kihallgatások.

A résztvevők kilencven százalékának, így az elkövetőnek is van rendőrségi múltja, például kábítószerrel összefüggésbe hozható cselekmények és garázdaság.

A gyanúsított nem sérült meg a verekedésben. Társainál nem volt kés, de tőlük került a kés órákkal korábban az elkövetőhöz (nem elkövetési szándékkal).

Alkoholos befolyásoltság szerepet játszott az ügyben, a kábítószerre vonatkozó minták vizsgálata még zajlik.

Kamerafelvételek és a vallomások alapján derítik fel a résztvevők szerepét, ez alapján dől majd el, hogy milyen jogi státuszuk lesz az eljárás folyamán.

Gál Sándor elmondta: öt éve tölti be ezt a beosztást, ilyen brutalitású, nyílt utcán történt esetre nem emlékszik. Arról is beszélt, hogy egy késes támadást nehéz elkerülni, a késelés pillanatok műve, még a szakembereknek is nehéz kivédeni. A legjobb talán az, ha fut az ember – tette hozzá. A felfokozott, adrenalinnal teli állapotban a sértett sokszor nem is érzni, hogy megszúrták, csak egy ütést érzékel, később veszi észre, hogy megsebesült.

