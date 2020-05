Van felvétel a pécsi bankrablóról, őt keresi a rendőrség

Mint arról az Infostart is beszámolt, egyanezt a bankfiókot tavaly novemberben is kirabolták. A rendőrség akkori közlése szerint a feltételezett tettes egy 60-65 év körüli, vélhetően sántító férfi volt, aki szintén szájmaszkkal az arcán ment be az épületbe és egy papírlapot rakott le az asztalra, amelyen az állt, hogy fegyver van nála és pénzt követel. Az akkori eset során sem sérült meg senki.

A rendőrségi portálon most közzétették azt a felvételt, amit a bankfiók ipari kamerája rögzített a bankrablóról. Ezt a férfit keresik:

Ezt a képet rögzítette a bankfiók biztonsági kamerája a rablóról.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás