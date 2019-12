Lehet 291-gyel hajtani Magyarországon, csak tilos és életveszélyes - videó

291-gyel hajtott egy román illető Audijával Debrecennél, feltehetőleg az autópályán - figyelt fel rá a Dehír.hu.

Az A5-ösnek ez a tempó - kilométerórája alapján - a végsebessége.

A feltöltő nem is nagyon bujkál, Soimi Flaviu néven jelentette meg a videóját. Még hozzá is fűzött néhány szót: „Ride..........Joker”. A csatorna leírása egyébként: „We ride together........We die together.............Bad Boys for life...........!!!!!!”

A sebességmérő mutatója 52 másodperc alatt egészen 291 km/h-ig kúszott fel.

Ha rendőr elkapta volna, 8 büntetőpont és 300 ezer forintos pénzbírság sújtotta volna.

Az elmúlt hónapban hatan haltak meg közúti közlekedési balesetben Hajdú-Bihar megyében. A baleseti okok között a második leggyakoribb a gyorshajtás.

Nyitókép: Pixabay